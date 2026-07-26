Sensibilizzazione per la sicurezza in mare
In occasione della giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, i rappresentanti della Capitaneria di Porto si sono riuniti in spiaggia per una sessione di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare. Sono stati svolti interventi informativi e dimostrazioni pratiche rivolte ai bagnanti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti durante il nuoto e le attività acquatiche. L'iniziativa ha coinvolto anche volontari e operatori locali, con l’intento di ridurre i rischi di incidenti in mare.
Ieri, per la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, si sono ritrovati tutti insieme, in spiaggia, i rappresentanti della Capitaneria di Porto, ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, le locali sezioni dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia e Lega Navale, l’immancabile personale della Croce Verde, l’associazione Costa Sicura e la scuola Italiana Cani da Salvataggio, insieme al sindaco Massimiliano Ciarpella, l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente per una iniziativa molto partecipata da bambini e adulti, mirata ad affrontare un tema di costante attualità nel periodo estivo e a promuovere iniziative di prevenzione salvavita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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