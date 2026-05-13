America’s Cup | il Golfo di Cagliari blindato per la sicurezza in mare

Il Golfo di Cagliari è stato messo sotto stretta sorveglianza per l’evento dell’America’s Cup, con zone specifiche interdette alla navigazione dei diportisti. Le aree vietate sono state individuate e segnalate chiaramente, mentre le zone di navigazione consentite sono contrassegnate da colori che indicano i percorsi aperti alla circolazione. La sicurezza in mare viene garantita attraverso controlli e delimitazioni precise lungo le rotte interessate dalla regata.

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? Punti chiave Dove si trovano esattamente le zone vietate ai diportisti?. Quali sono i colori che indicano le aree di navigazione consentite?. Perché la navigazione dovrà interrompersi tassativamente ogni giorno alle 18:00?. Cosa succederà ai kayak e ai SUP durante le regate?.? In Breve Settori azzurro, giallo e nero dividono il traffico tra unità accreditate e diportisti.. Divieto assoluto per canoe, kayak, natanti a remi e SUP nella zona di sicurezza.. Sgombero obbligatorio delle aree entro le ore 18:00 per garantire rotte commerciali e traghetti.. Piano di soccorso prevede 8 unità della Guardia Costiera e 3 mezzi dei Vigili del Fuoco.. Il Contrammiraglio Giovanni Stella ha siglato l’ordinanza n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - America’s Cup: il Golfo di Cagliari blindato per la sicurezza in mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Che cosa è successo davvero oggi a Bagnoli: consiglio blindato, tensioni in strada e dialogo mancato sull’America’s Cup Antipasto di America’s Cup. Cagliari aspetta i big del ventoSarà il vento del golfo di Cagliari a soffiare per primo sull’America’s Cup 2027. Temi più discussi: Cagliari, al porto la nuova passeggiata: il villaggio dell'America's Cup; America’s Cup a Cagliari: scatta la corsa al posto in prima fila. Quanto costano i biglietti e dove vedere le gare; America's Cup: Cagliari apre la Road to Naples con 50 milioni di impatto economico; America’s Cup e tre navi da crociera: la stagione turistica di Cagliari riparte dal suo mare. America’s Cup, doppia area di regata nel Golfo di Cagliari: approvato il piano sicurezza in mare x.com America’s Cup su Sky e NOW: dalle regate di Cagliari alla finale storica di Napoli, tutto in direttaSky acquisisce i diritti della 38ª Louis Vuitton America's Cup: si parte il 21 maggio a Cagliari e si chiude a luglio 2027 a Napoli, prima volta in Italia per l ... sportface.it America's Cup a Cagliari, individuati campo di regata e la zona spettatoriUn cerchio con raggio di 2 km, antistante la costa di Capo Sant'Elia - Lazzaretto, denominata Precautionary Area: all'interno si inserisce un'area più ristretta di forma quadrangolare, il vero e propr ... rainews.it