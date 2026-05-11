Una recente ordinanza sui bagnini ha suscitato critiche da parte di operatori e cittadini, che ritengono la decisione sbagliata. La questione riguarda le misure di sicurezza adottate nelle aree di balneazione, considerate insufficienti da alcuni. La città, nota per il turismo balneare come settore principale dell’economia locale, si trova ora al centro di un dibattito sulla gestione della sicurezza in mare e in spiaggia.

"Una città che fa del turismo balneare una colonna portante della propria economia non può affrontare con leggerezza la questione della sicurezza in mare. La nuova ordinanza che gestisce il servizio di sorveglianza sulle spiagge va invece in direzione totalmente ostinata e contraria". Lo sostiene Filippo Giannecchini (nella foto), assistente bagnanti da 30 anni, candidato al consiglio comunale con la lista FermiMai in supporto della candidata sindaca Federica Maineri. "Contraria – spiega meglio – perché lasciare un solo bagnino a gestire 150 metri di mare e arenile mette in serio pericolo l’incolumità dei bagnanti; ostinata perché, per l’ennesima volta, le istituzioni competenti hanno emesso un’ordinanza senza minimamente consultare gli assistenti bagnanti, che della vita in spiaggia sono inevitabilmente attori protagonisti".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sicurezza in mare e in spiaggia: "Sbagliata l’ordinanza sui bagnini"

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