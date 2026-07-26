Almeno dieci bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo aver manifestato sintomi di confusione e alterazione dello stato di coscienza durante un campo estivo. I ragazzini hanno mostrato comportamenti simili a zombie, con apparente perdita di coordinazione e difficoltà a parlare. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e hanno trasportato i minori in ospedale per le valutazioni del caso. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa reazione, che si è verificata in una giornata di sole intenso.

Il sole estivo batteva forte, e per un gruppo di ragazzini quello doveva essere semplicemente un giorno come tanti altri, fatto di giochi all’aria aperta, risate condivise e la solita voglia di stare insieme lontani dai banchi di scuola. In quel clima di festa, un gesto all’apparenza del tutto innocuo, come offrire un piccolo dolciume a un compagno di avventure, si è trasformato in pochi minuti in un vero e proprio incubo. Tra le grida di terrore, la confusione improvvisa e il pianto disperato di chi non riusciva più a comprendere cosa stesse accadendo intorno a sé, l’atmosfera spensierata si è spezzata di colpo. I soccorritori sono dovuti intervenire d’urgenza per portare in ospedale ben tredici giovanissimi, sconvolti e in uno stato alterato che ha lasciato i genitori nell’angoscia più totale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sembravano zoombie”. Bimbi in stato confusionale al campo estivo: portati d’urgenza in ospedale

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Fingo di essere morso da uno zombie per scherzare con mio fratello!

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