Alle 16 di ieri, 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni sono stati portati in ospedale dopo aver manifestato sintomi di intossicazione durante un campo estivo in provincia. I piccoli sono stati trasferiti al pronto soccorso di un ospedale locale, dove sono stati sottoposti a controlli e ricoverati. La maggior parte dei bambini ha mostrato nausea, vomito e mal di testa. Nessuno si trova in condizioni critiche.

Reggio Emilia, 8 luglio 2026 – Una sospetta maxi-intossicazione ha scatenato l’allarme, ieri, al campo estivo della Protezione Civile. Quello che era solo il secondo giorno dell’esperienza a Corneto di Toano (via Corneto) si è concluso al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per trentuno persone, 28 dei quali bambini dagli 8 ai 12 anni. Per fortuna, stando alle prime informazioni raccolte, nessuno di loro ha perso conoscenza; tutti però hanno presentato gli stessi sintomi di natura gastrointestinale (dissenteria e vomito). La prima indiziata sarebbe stata l’acqua dalle fontane pubbliche bevuta da tutti nel pomeriggio, al termine di un’escursione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedale

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