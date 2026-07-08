Un’ipotesi di intossicazione ha coinvolto 31 persone, tra cui 28 bambini, al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano. Nel secondo giorno dell’attività, tutte sono state portate al pronto soccorso di Reggio. I bambini hanno un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni. La situazione ha generato un allarme tra i partecipanti e le autorità sanitarie, che stanno indagando sulle cause.

Una sospetta maxi intossicazione ha scatenato l’allarme al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano. Il secondo giorno dell’esperienza si è concluso al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per 31 persone: di queste, 28 sono bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Le loro condizioni di salute sono state giudicate di lieve gravità. Nessuno di loro ha perso conoscenza. La sospetta intossicazione al campo estivo della Protezione civile Come stanno le 31 vittime della sospetta intossicazione La possibile causa dell'intossicazione al campo estivo La sospetta intossicazione al campo estivo della Protezione civile A riportare i dettagli di quanto accaduto a Corneto di Toano martedì 7 luglio al campo estivo della Protezione civile è Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Intossicazione per 31 persone al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano, 28 bimbi in ospedale

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