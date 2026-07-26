Selena Gomez in Italia per il compleanno | la sorpesa di Benny Blanco tra pasta fresca borghi toscani e lezione ai fornelli

Selena Gomez ha trascorso il suo compleanno in Italia, accompagnata dal marito Benny Blanco. La cantante è stata vista in un borgo toscano, dove ha partecipato a una lezione di cucina, preparando pasta fresca. Durante il soggiorno, sono state immortalate alcune foto mentre si spostavano tra le strade del paesaggio rurale e si fermavano in ristoranti tradizionali.

L’Italia continua a esercitare un fascino irresistibile sulle star internazionali. Dopo il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia, è la volta di Selena Gomez, che ha scelto il Bel Paese per festeggiare il suo trentaquattresimo compleanno insieme al marito Benny Blanco. Una vacanza che ha toccato due delle regioni più iconiche della penisola: Toscana ed Emilia-Romagna, in un viaggio tra tradizione, relax e autenticità. A raccontare questa fuga d’amore italiana è stata la stessa cantante attraverso i suoi canali social, condividendo una serie di scatti che documentano giornate scandite da ritmi lenti, panorami da cartolina e un’immersione profonda nella cultura locale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Benny Blanco sorprendió a Selena Gómez por su cumpleaños

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