Selena Gomez e Benny Blanco vacanza in Italia all’insegna dell’amore e del buon cibo

Durante l’estate, una nota cantante e un produttore musicale sono stati avvistati in Italia. Sono stati fotografati mentre si trovavano insieme in diverse località del paese, condividendo momenti di svago e gustando piatti locali. Le immagini mostrano i due in compagnia, senza dettagli sulla natura del loro rapporto. La presenza di entrambi nel territorio italiano è stata confermata da scatti pubblicati sui social network. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla loro permanenza.

Le vacanze estive sono ormai in pieno svolgimento e moltissimi vip hanno già sfoggiato look mozzafiato e mete da sogno. E se tanti volti noti nostrani hanno optato per viaggi internazionali, ci sono altrettanti vip internazionali che hanno scelto di passare qualche giorno godendosi le bellezze che l’Italia può offrire. Tra di loro ci sono Selena Gomez e Benny Blanco: la coppia, che è convolata a nozze a settembre 2025, ha scelto di festeggiare la bella stagione e il compleanno della cantante tra Toscana ed Emilia-Romagna senza farsi mancare una scorpacciata di prodotti tipici e una speciale lezione di cucina. Selena Gomez e Benny Blanco, la romantica vacanza in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Selena Gomez and Benny Blanco Recently in Italy, Looking So in Love

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