L’amicizia tra Selena Gomez Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si è raffreddata dopo le nozze con Benny Blanco

L'amicizia tra Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si è interrotta dopo le nozze con Benny Blanco. I tre erano molto vicini dal 2022, ma recentemente sono stati visti separati e non condividono più foto o apparizioni pubbliche insieme. Non ci sono dichiarazioni ufficiali che spieghino il motivo della distanza. La loro relazione pubblica si è conclusa con un allontanamento visibile sui social media e in eventi pubblici.

Erano inseparabili dal 2022, poi il gelo. Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non si mostrano più insieme. E dagli Stati Uniti arrivano e prime indiscrezioni legate ai motivi della presunta rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Selena Gomez, Brooklyn Beckham & Nicola Peltz Triangle Explained

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