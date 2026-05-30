L’amicizia tra Selena Gomez Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si è raffreddata dopo le nozze con Benny Blanco
L'amicizia tra Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si è interrotta dopo le nozze con Benny Blanco. I tre erano molto vicini dal 2022, ma recentemente sono stati visti separati e non condividono più foto o apparizioni pubbliche insieme. Non ci sono dichiarazioni ufficiali che spieghino il motivo della distanza. La loro relazione pubblica si è conclusa con un allontanamento visibile sui social media e in eventi pubblici.
Erano inseparabili dal 2022, poi il gelo. Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non si mostrano più insieme. E dagli Stati Uniti arrivano e prime indiscrezioni legate ai motivi della presunta rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Selena Gomez, Brooklyn Beckham & Nicola Peltz Triangle Explained
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