Sebastiano Esposito lascia il Cagliari e si trasferirà altrove. La decisione arriva dopo che il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto con il club. L’Inter è pronta a cedere il calciatore per fare cassa. Non sono stati comunicati dettagli sull’accordo o sulla destinazione futura. La partenza di Esposito è prevista per questa estate.

Sebastiano Esposito è pronto a salutare il Cagliari durante l’estate con la punta che vorrebbe cambiare maglia dopo aver visto tramontare la possibilità di un rinnovo con i rossoblu. Esposito pronto a salutare il Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it Il calciatore avrebbe chiesto la cessione con il Cagliari che lo valuta circa 20 milioni di euro. Una somma che, se corrisposta al club sardo, permetterebbe all’Inter di incassare circa 8 milioni di euro avendo il 40% sulla rivendita del cartellino. Saranno giorni decisivi i prossimi con l’agente che incontrerà la società rossoblu per capire se ci siano margini di riapertura delle trattative per il rinnovo o si andrà verso la separazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Sebastiano Esposito pronto a cambiare maglia, l’Inter è pronta a fare cassa

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