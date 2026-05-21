Riscatto Sebastiano Esposito | quanto incassa l’Inter
Con la recente vittoria del Cagliari contro il Torino e la conseguente salvezza raggiunta, l’Inter ha corrisposto 4 milioni di euro come riscat obbligatorio per Sebastiano Esposito. La cifra scatta automaticamente in caso di permanenza in Serie A della squadra sarda, come previsto dal contratto. La decisione di riscattare il giocatore è legata al risultato sportivo ottenuto dal Cagliari e alle clausole contrattuali stabilite tra le due parti.
Sebastiano Esposito lascia l’Inter: con la salvezza aritmetica raggiunta dal Cagliari grazie alla vittoria contro il Torino di domenica, i nerazzurri si assicurano i 4 milioni di euro pari al riscatto obbligatorio in caso di permanenza in Serie A della squadra sarda. Non solo, l’Inter ottiene anche il 40% della futura rivendita del classe 2002 da parte della società del presidente Giulini. La stagione a Cagliari e i rimpianti nerazzurri. Ottima l’annata per il fratello di Pio: quello contro il Torino nell’ultima e decisiva vittoria è stato il settimo gol del suo campionato, che lo ha visto brillare anche in partite molto importanti, come quella in casa della Juventus, dove ha messo in mostra tutto il suo talento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Semplicemente Sebastiano Esposito
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Con la salvezza del Cagliari scatta il riscatto ufficiale di Sebastiano Esposito a titolo definitivo per 4 milioni. #Esposito #Inter #Cagliari #Calciomercato #internews24 facebook
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