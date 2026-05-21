Riscatto Sebastiano Esposito | quanto incassa l’Inter

Con la recente vittoria del Cagliari contro il Torino e la conseguente salvezza raggiunta, l’Inter ha corrisposto 4 milioni di euro come riscat obbligatorio per Sebastiano Esposito. La cifra scatta automaticamente in caso di permanenza in Serie A della squadra sarda, come previsto dal contratto. La decisione di riscattare il giocatore è legata al risultato sportivo ottenuto dal Cagliari e alle clausole contrattuali stabilite tra le due parti.

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