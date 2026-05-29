Como su Sebastiano Esposito | l’Inter osserva e può incassare ancora

Da internews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter sta monitorando l’attaccante del Cagliari, con l’obiettivo di potenziali acquisizioni in vista della Champions League. La società nerazzurra osserva da vicino il giocatore, valutando eventuali mosse future. Nel frattempo, il Como cerca di rafforzarsi puntando su giovani talenti locali, con l’intenzione di migliorare la rosa e aumentare le possibilità di qualificazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata, ma le trattative sono in corso.

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di Alberto Petrosilli I lariani cercano giocatori di formazione locale per la Champions: l’attaccante del Cagliari è tra i profili seguiti. Le ultime. Il Como, qualificato alla prossima Champions League, dovrà intervenire sul mercato anche per rispettare i parametri imposti dall’ UEFA. Nella lista dei 25 giocatori utilizzabili da Fabregas, infatti, almeno 8 dovranno essere calciatori di formazione locale. Alcuni arriveranno dalla Primavera, ma il club lombardo valuta anche diversi innesti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i profili seguiti con attenzione c’è quello di Sebastiano Esposito, reduce da una stagione molto positiva con il Cagliari, chiusa con 8 gol e 6 assist. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Pio Esposito with Inter's winner

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