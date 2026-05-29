Como su Sebastiano Esposito | l’Inter osserva e può incassare ancora

Notizia in breve

L’Inter sta monitorando l’attaccante del Cagliari, con l’obiettivo di potenziali acquisizioni in vista della Champions League. La società nerazzurra osserva da vicino il giocatore, valutando eventuali mosse future. Nel frattempo, il Como cerca di rafforzarsi puntando su giovani talenti locali, con l’intenzione di migliorare la rosa e aumentare le possibilità di qualificazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata, ma le trattative sono in corso.