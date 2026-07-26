Se salta Pirlo il pericolo è che vada via Maldini

Da ilnapolista.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nome di Pirlo ha scatenato un'accesa discussione tra politica e calcio. La chiamata di Malagò a Maldini come direttore tecnico ha suscitato reazioni contrastanti. Molti si chiedono perché il presidente della Federcalcio abbia deciso di coinvolgere Maldini in questa posizione. La situazione si fa complicata, e se Pirlo dovesse lasciare, potrebbe esserci il rischio di perdere anche Maldini.

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Il nome Pirlo ha creato il caos politico e calcistico. Chi gliel’ha fatto fare a Malagò di chiamare Maldini come direttore tecnico? Se lo staranno chiedendo le persone che vogliono bene al presidente della Federcalcio e probabilmente se sta chiedendo lui per primo. Ma soprattutto come ha fatto, in quindici giorni di trattativa, a non toccare mai il tema commissario tecnico? Evidentemente mai si sarebbe aspettato il nome di Andrea Pirlo. Cha ha scatenato sia l’opinione pubblica, sia il mondo dello sport ( scettico il ministro dello Sport Abodi, profondamente scettica la Serie A che avrebbe voluto Conte). E ha scatenato anche la politica vista la continuità di Pirlo con la Russia di Putin con il suo ruolo di ambasciatore di Fonbet colosso russo di scommesse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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