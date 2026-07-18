Il presidente della federazione italiana di calcio si trova a gestire tensioni tra il commissario tecnico e il direttore generale. La priorità è mantenere unita la squadra e rafforzare la struttura tecnica, coinvolgendo figure di alto livello. Si lavora per organizzare incontri tra i rappresentanti delle istituzioni e i vertici della società calcistica, con l’obiettivo di stabilizzare l’ambiente e pianificare il futuro delle selezioni nazionali.

Mettere attorno a un tavolo Maldini e Conte. L’Italia per tornare al Mondiale e tornare grande ha bisogno di tutte le migliori professionalità disponibili. Nonostante si parli di infrasessantenni con esperienze calcistiche di oltre quarant’anni, in possesso del buonsenso che dopo i 45 anni dovrebbe avere un effetto fisiologico, non si capisce perché Malagò non possa mettere intorno ad un tavolo Maldini ed Antonio Conte. Malagò, magari con il ministro Giorgetti, spieghi ai convenuti che devono lavorare insieme esclusivamente per la ragione di Stato. Economicamente è fondamentale la partecipazione al mondiale per tutti i paesi che prendono parte alle qulificazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Povero Malagò, stretto tra Pirlo ct e la paura che Maldini se ne vada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maldini non ha dubbi: il ct giusto è Pirlo. Ora la missione è convincere Malagò

Contatto Malagò-Maldini, parte la caccia al ct: da Pirlo a Mancini, chi ha più possibilitàIl presidente della Figc e il direttore tecnico hanno iniziato i colloqui per scegliere il nuovo allenatore della nazionale.