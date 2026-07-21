Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola in un blitz di 36 ore, con un giro di consultazioni in Italia e dintorni. Se Pep dice no, si valuta la possibilità di portare Pirlo. L’incontro si è svolto vicino al mare di Barcellona.

Un nuovo contatto e c’è chi lo racconta come un blitz lungo trentasei ore, il tempo per un giro di orizzonte sull’Italia e dintorni e, poi, la ritirata: Maldini e Leonardo da una parte, Guardiola dall’altra, sullo sfondo il mare di Barcellona. Blitz o contatto, di sicuro il ticket scelto per ridare un senso alla nostra Nazionale ha aperto un dialogo, profondo, con l’allenatore dai venti trofei in dieci stagioni al Manchester City, solo per rimanere all’ultima tappa di una carriera unica. Maldini e Leonardo, direttore tecnico e presidente del Club Italia e il suo “consigliere”, hanno provato lo scatto da effetti speciali, ma il traguardo - il sì di Guardiola alla panchina azzurra - rimane lontano da toccare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini e Leonardo, blitz da Guardiola: se Pep dice no, è pronto Pirlo. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nazionale, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola: proposto il ruolo da commissario tecnicoPaolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, ex allenatore del Manchester City, proponendogli il ruolo di commissario...

Ct della Nazionale: Maldini e Leonardo pensano a Pirlo. Guardiola operazione complessaMentre si cerca il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si fanno i nomi di Andrea Pirlo.

Temi più discussi: Nazionale, come è nato il blitz di Maldini e Leonardo; La scelta del ct, l'aiuto di Leonardo e la struttura come un club di A: nasce l'Italia di Maldini; L'Italia a Guardiola, clamoroso! Incontro con Maldini e Leonardo a Barcellona; La missione di Maldini e Leonardo per convincere Guardiola.

La coppia va all-in bmbr.cc/zg0gcsv #Maldini #Leonardo #Italia x.com

CT Italia, Guardiola verso il no a Maldini: perché il sogno è già svanitoRischia di svanire subito il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana. Con un blitz a sorpresa Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico di Coverciano, e l’advisor Leonardo s ... sportal.it

Maldini e Leonardo, blitz da Guardiola: se Pep dice no, è pronto Pirlo. I dettagliI nei dirigenti federali in attesa di una risposta, la star della panchina al City guadagnava 24,8 milioni. L'ex campione del mondo nel 2006 è la scelta in alternativa ... gazzetta.it