Se dovesse saltare la nomina di Andrea Pirlo a nuovo ct della Nazionale, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero cambiare gli scenari per quanto riguarda l’incarico di Paolo Maldini come dt insieme all’advisor Leonardo. Sono loro che avevano proposto il nome di Pirlo, dopo che Pep Guardiola aveva detto no. Ma la nomina (nel 2025) dell’ex Juventus come global ambassador della società di scommesse russa Fonbet ha scatenato un vero e proprio caso politico. Uno scenario a cui Paolo Maldini non era preparato. Maldini va via se non viene nominato Pirlo? Gli scenari. Come ha invece reagito il presidente Figc Giovanni Malagò? La Gazzetta scrive: Un contesto in cui Malagò, per esperienza personale e professionale, sa muoversi con destrezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Se Pirlo salta, va via anche Maldini? Il sospetto che la Russia sia solo una scusa

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Ignazio La Russa dice che Pirlo non va bene e quindi salta fuori di tutto e di più ma immagino che se Pirlo era una bandiera dei ratti di Milano Benito Maria non aveva nulla da ridire e andava a finire tutto a tarallucci e vino, la recente storia insegna x.com

Maldini sta con Pirlo: se Andrea salta, valuta il passo indietroI legami con il better russo del ct designato hanno aperto un caso nazionale: l'idea che comincia a serpeggia è che la bocciatura ‘politica’ possa essere un pretesto per aggirare la scelta presa dal d ... msn.com

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