Paolo Ziliani commenta su X la situazione della Nazionale, evidenziando che la scelta di nominare un direttore tecnico con Maldini e la volontà di portare Pirlo come allenatore rappresentano decisioni discutibili. Secondo Ziliani, la Russia viene usata come giustificazione, ma la vicenda si presenta come una scelta inquietante, simile a precedenti di altri tecnici. La questione riguarda le decisioni prese dall’attuale management della squadra nazionale.

La versione di Ziliani. Paolo Ziliani interviene su X e commenta l’ormai grottesca vicenda Nazionale. Con Malagò che nomina direttore tecnico Paolo Maldini che però vuole portargli sulla panchina della Nazionale Andrea Pirlo. Una scelta impresentabile alla pari di quella di Gattuso. Ziliani poi ricorda – sempre su X – come i media italiani si diedero da fare per presentare Pirlo come un grande allenatore quando – da carneade – arrivò sulla panchina della Juventus. Scrive Ziliani: “Nell’estate 2020 andò in scena l’Olimpiade dell’Encomio con i media del Belpaese, servili oltre ogni immaginazione, impegnati a cantarne le più sperticate e immotivate lodi; oggi qualsiasi scusa diventa buona pur di non vederlo sedere sulla panchina azzurra dopo la tragicomica esperienza di Gattuso inopinatamente nominato c. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Russia è solo l’alibi perfetto per Malagò. Se Pirlo salta, è perché è una scelta inquietante alla Gattuso (Ziliani)

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