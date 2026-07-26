Se la posizione di Pirlo come commissario tecnico viene vacillata, le alternative principali sono Conte e Mancini. Conte è considerato l’opzione più forte, mentre Mancini rappresenta una soluzione più economica. Sullo sfondo, si fa strada anche una terza opzione, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici. La situazione sulla panchina della nazionale rimane molto incerta e soggetta a sviluppi.

Crisi sulla panchina azzurra: se salta Pirlo, Conte e Mancini restano in corsa. con una terza opzione sullo sfondo. La panchina della Nazionale resta un terreno bollente. La nomina di Andrea Pirlo, data per certa fino a poche ore fa, è stata improvvisamente rimessa in discussione dal caso legato allo sponsor. È probabile che nulla cambi, ma l’ipotesi di un ribaltone non può essere esclusa del tutto. E se il progetto Pirlo dovesse davvero saltare, la Federazione si troverebbe davanti a una scelta immediata e delicatissima: individuare un nuovo ct con urgenza assoluta. Dopo i tentativi, vani, di arrivare a Guardiola e Ancelotti, tornerebbero... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Se Pirlo dovesse saltare: Conte l’opzione più forte, Mancini la via economica, e spunta una terza strada

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