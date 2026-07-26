Il nome di Pirlo non è più certo per la panchina della nazionale. Ieri un incidente legato a uno sponsor ha sollevato dubbi sulla sua candidatura, anche se sembra che non ci siano cambiamenti immediati. Se la scelta di Pirlo dovesse essere definitivamente abbandonata, si aprirebbe una crisi nella gestione federale, con possibili ripercussioni sulla riorganizzazione del settore tecnico. La priorità resta trovare una soluzione rapida e stabile.

Il ct sulla panchina che scotta. Sembrava fatta, ieri il caso sponsor ha messo in discussione la nomina, probabilmente non cambierà niente. Ma se il progetto Pirlo saltasse veramente? È presto per avere risposte sicure, di sicuro ci sarebbero conseguenze inimmaginabili sulla nuova struttura federale, ma la priorità sarebbe un’altra. La scelta del nuovo ct. Con urgenza estrema, anzi subito. Compiuti invano due tentativi per Guardiola e Ancelotti, resterebbero in gioco i due grandi candidati della prima ora, Antonio Conte e Roberto Mancini, a lungo protagonisti di un testa a testa virtuale fino alla nomina di Paolo Maldini dt azzurro. Il giorno in cui le gerarchie dei candidati alla panchina sono cambiate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E se Pirlo saltasse? Conte la scelta forte, Mancini costa meno, la terza via... tutti i nomi

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