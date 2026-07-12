L'Inter valuta quattro opzioni nel caso in cui l'acquisto di Anan Khalaili non vada a buon fine. La trattativa si è complicata dopo i controlli medici, che hanno portato il Comitato Olimpico Nazionale a richiedere esami supplementari. La società nerazzurra resta in attesa di risposte definitive prima di procedere con eventuali alternative per il ruolo di esterno destro.

La maledizione dell'esterno destro. L'Inter vive ore di apprensione dopo i problemi emersi dalle visite mediche di Anan Khalaili che hanno spinto il CONI a richiedere ulteriori approfondimenti. Al momento dunque, l'operazione da 25 milioni più bonus con l'Union Saint Gilloise è completamente in stand-by. Se il responso degli accertamenti dovesse essere negativo, i nerazzurri, dopo Palestra, vedrebbero sfumare un altro colpo sul rettilineo finale. In quel caso si dovrebbe ritornare sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries: ecco i profili su cui potrebbero virare i nerazzurri., Nei giorni in cui la trattativa per Khalaili con l'USG sembrava arenata, si era sparso il nome di Guela Doué. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, Khalaili è un caso: quattro alternative se dovesse saltare l'affare

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STOP KHALAILI: FACCIAMO CHIAREZZAALTERNATIVE DOUÈ, DODO, BELGHALI...JONES RISPONDE VIA SOCIAL

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Clamoroso Khalaili, il Coni vuole vederci chiaro: richiesti altri accertamenti medici. L’affare con l’Inter rischia di saltareAnen Khalaili si trova a Milano, dove ha sostenuto le visite mediche e l’idoneità sportiva presso il Coni.

Temi più discussi: Scatto bruciante e più ruoli: Khalaili è pronto per l'Inter; L'Inter ha il sostituto di Dumfries: è fatta per Khalaili, l'israeliano che in Champions League ha punito l'Atalanta. Cifre e dettagli; Inter e Khalaili, ci siamo: cosa manca per chiudere la trattativa; Chi è Khalaili, la freccia destra che l'Inter ha voluto per sostituire Dumfries.

Moretto: Ad oggi #Khalaili non può essere tesserato dall’ #Inter perché non ha ottenuto l’idoneità sportiva del CONI. Il CONI ha richiesti nuovi esami che saranno fatti lunedì o martedì. Quando c’è un campanello d’allarme bisogna stare attenti, situazione da s x.com

Inter, brusca frenata per Khalaili: visite mediche non idonee. Derby con il Milan per un obiettivoPrevisti nuovi accertamenti approfonditi e una visita specialistica. L'alternativa porta al profilo del giocatore finito anche nel mirino dei rossoneri ... tuttosport.com

Chi è Anan Khalaili, nuovo acquisto dell’Inter e calciatore israeliano più pagato della storiaAnan Khalaili è il nuovo acquisto dell'Inter. L'esterno arriverà alla corte di Chivu diventando anche il calciatore israeliano più pagato della storia ... fanpage.it