Se non c’è più un posto per giocare a calcio… A Roma si può fare la mappa dei campi perduti

A Roma si avvia la creazione di una mappa dei campi di calcio abbandonati o dismessi. La decisione arriva dopo la fine del Mondiale, che ha portato alla ribalta la passione per il calcio. La mappa raccoglierà i luoghi ormai inutilizzati, spesso in condizioni di degrado. Nessun intervento immediato è stato annunciato, ma l’obiettivo è evidenziare queste aree lasciate nel dimenticatoio. La città si prepara a un inventario di spazi che un tempo erano destinati al gioco.

Il Mondiale è finito, andate in pace. Dopo un mese e mezzo di showbiz in diretta tv dagli stadi più cool del pianeta, è venuto il momento di tirare quattro calci al pallone. Afa permettendo, naturalmente, e a patto di trovare un campetto dove giocare in santa pace, se è vero che uno dei problemi più sentiti delle nostre città è la progressiva scomparsa di luoghi gratuiti e accessibili per lo sport. E chissà se per riportare finalmente l’Italia ai campionati del mondo non si debba ripartire proprio da qui, dall’ampliamento dell’offerta pubblica di spazi e campi di gioco per il movimento calcistico di base, prima ancora che dalla scelta di un allenatore mammasantissima per la Nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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