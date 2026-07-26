Se non c’è più un posto per giocare a calcio… A Roma si può fare la mappa dei campi perduti
A Roma si avvia la creazione di una mappa dei campi di calcio abbandonati o dismessi. La decisione arriva dopo la fine del Mondiale, che ha portato alla ribalta la passione per il calcio. La mappa raccoglierà i luoghi ormai inutilizzati, spesso in condizioni di degrado. Nessun intervento immediato è stato annunciato, ma l’obiettivo è evidenziare queste aree lasciate nel dimenticatoio. La città si prepara a un inventario di spazi che un tempo erano destinati al gioco.
Il Mondiale è finito, andate in pace. Dopo un mese e mezzo di showbiz in diretta tv dagli stadi più cool del pianeta, è venuto il momento di tirare quattro calci al pallone. Afa permettendo, naturalmente, e a patto di trovare un campetto dove giocare in santa pace, se è vero che uno dei problemi più sentiti delle nostre città è la progressiva scomparsa di luoghi gratuiti e accessibili per lo sport. E chissà se per riportare finalmente l’Italia ai campionati del mondo non si debba ripartire proprio da qui, dall’ampliamento dell’offerta pubblica di spazi e campi di gioco per il movimento calcistico di base, prima ancora che dalla scelta di un allenatore mammasantissima per la Nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Serie A Now - Arbitri promossi e la classifica cambia ancora
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “Non si può più fare”. Isola dei Famosi 2026, la decisione che cambia il reality dei naufraghi
L'intelligenza artificiale e i margini di miglioramento: in quali campi può fare ancora di piùL'intelligenza artificiale è ormai presente nella vita quotidiana, scrivendo testi, generando immagini, assistendo medici e programmatori, animando...
Argomenti più discussi: Nelle piscine bollenti di Roma, penso alla laguna di Ongaro; C'è un palazzo a Roma che farà cambiare i confini della riserva naturale dell'Appia Antica; La libertà di espressione non si ispeziona, al fianco della comunità scolastica del Liceo classico Francesco Vivona di Roma; Se la vetrina divora la Città.
C’è un posto a Roma dove i vestiti non seguono le mode. Le sfidano. Officine Ferri non è un negozio, è un’altra idea di eleganza. Quella che non urla, ma che non passa inosservata. Abbiamo girato qualcosa lì dentro. Presto lo vedrete. Coming soon. Phot facebook
Ieri c'è stato un incontro tra la Roma e gli agenti di Antonio Nusa. Nonostante l'ingaggio rientri nei parametri del club, la trattativa resta complicata: il costo del cartellino parte da 60 milioni di euro e sul norvegese è forte l'interesse del Newcastle. Sul taccuino d x.com
Hormuz è un problema italiano più di quanto sembri reddit