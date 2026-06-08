Non si può più fare Isola dei Famosi 2026 la decisione che cambia il reality dei naufraghi

L’Isola dei Famosi 2026 non andrà in onda come previsto. La produzione ha annunciato che l’edizione è stata cancellata. Nessun dettaglio sulle cause o sugli eventuali progetti futuri. La decisione è stata comunicata ai partecipanti e al pubblico senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La scelta interrompe il percorso di un reality ormai consolidato nel panorama televisivo italiano. Non sono stati annunciati eventuali rinvii o nuove date di trasmissione.

L’avventura della nuova Isola dei Famosi sembra essere partita con più ostacoli del previsto. Il cambio di rotta scelto per la prossima edizione, con le registrazioni nelle Filippine e una formula completamente diversa rispetto al passato, ha subito messo la produzione davanti a una serie di problemi non semplici da gestire. A pesare sul clima generale è stato innanzitutto il violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine proprio nei giorni dell’arrivo della macchina del programma, provocando almeno 19 morti e circa 200 feriti. Una tragedia che ha inevitabilmente segnato l’inizio dei lavori, già resi complessi da questioni organizzative e burocratiche legate alla nuova location asiatica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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