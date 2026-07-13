L'intelligenza artificiale è ormai presente nella vita quotidiana, scrivendo testi, generando immagini, assistendo medici e programmatori, animando chatbot, suggerendo film, traducendo, riassumendo e analizzando dati. Si prevede che possa ancora espandersi in molti settori economici, con miglioramenti e nuove applicazioni. La tecnologia sta rapidamente integrandosi in vari ambiti, portando a un utilizzo sempre più diffuso e diversificato.

L'intelligenza artificiale è entrata nel linguaggio quotidiano con una velocità rara nella storia della tecnologia. Scrive testi, genera immagini, assiste medici, aiuta programmatori, anima chatbot, suggerisce film, traduce, riassume, analizza dati e promette di trasformare quasi ogni settore economico. Eppure, dietro l'entusiasmo, resta una verità meno spettacolare ma più importante: l'AI è ancora una tecnologia profondamente imperfetta. Non perché non funzioni, ma perché funziona bene solo in condizioni precise, spesso controllate, e fatica quando incontra ambiguità, contesto, responsabilità, sicurezza, creatività autentica e mondo reale. Il punto non è stabilire se l'intelligenza artificiale sia utile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'intelligenza artificiale e i margini di miglioramento: in quali campi può fare ancora di più

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