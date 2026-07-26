Nei suoi primi quattro libri ha spaziato soprattutto tra i suoi ricordi monzesi. Edoardo ’Dino’ Redaelli, nato a Cremona nel 1948, nel 1953 si è trasferito con la sua famiglia nel capoluogo brianzolo. Nel volume ’I palaffittuari’, per esempio, aveva preso lo spunto dalle esperienze di chi viveva nel complesso Ina Case di via Rota. Redaelli, ora residente a Verano Brianza, già dirigente d’impresa e consulente nel settore della qualità e dell’organizzazione aziendale, questa volta ha puntato su Milano e ha virato sul genere giallo, per stampare infine il libro ’Se la nebbia si tinge di rosso’. "C’è qualche ricordo personale e molta fantasia", spiega l’autore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Se la nebbia si tinge di rosso’, il libro di Redaelli

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