Sclerosi multipla l’Italia si tinge di rosso per la Giornata mondiale

In Italia vivono oltre 150.000 persone con sclerosi multipla, con circa 3.000 nuovi casi ogni anno. La Giornata mondiale dedicata alla malattia viene celebrata con iniziative di sensibilizzazione e campagne informative. La condizione colpisce principalmente adulti tra i 20 e i 40 anni, influendo sulla loro qualità di vita. Non sono previsti cambiamenti immediati nelle politiche sanitarie, ma la giornata serve a portare attenzione sulla condizione e sui bisogni delle persone affette.

In Italia sono oltre 150mila le persone che convivono con la sclerosi multipla. Ogni anno si aggiungono circa 3.650 nuove diagnosi e, nella maggior parte dei casi, la malattia colpisce giovani tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne, nel pieno della vita lavorativa e familiare. Numeri che fotografano il peso di una delle patologie neurologiche croniche più diffuse e invalidanti, ancora oggi senza una cura definitiva. La giornata mondiale della sclerosi multipla . Per la Giornata mondiale della sclerosi multipla del 30 maggio il Paese si illumina simbolicamente di rosso, il colore scelto dal movimento internazionale dedicato alla malattia. Da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Udine si tinge di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multiplaSabato 30 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, evento che ha portato molte zone di Udine a essere illuminate di rosso.

Giornata mondiale sclerosi multipla, l’Italia si illumina di rossoIn Italia, oltre 150 mila persone vivono con la sclerosi multipla, una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale.

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Oltre 200 monumenti in tutta Italia si illumineranno di rosso. Oltre 150 mila persone convivono con la sclerosi multipla in Italia. La malattia colpisce giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne. Dati AISM x.com

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