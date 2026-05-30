Il Palazzo Papale di Viterbo sarà illuminato di rosso questa sera. La decisione è stata presa per sensibilizzare sulla sclerosi multipla. La proposta di illuminare il monumento è arrivata da un’associazione che si occupa di questa condizione. Il Comune ha approvato l’iniziativa, che mira a aumentare la consapevolezza pubblica sulla malattia. L’illuminazione sarà visibile fino a fine serata.

? Punti chiave Perché il Palazzo Papale cambierà colore proprio questa sera?. Chi ha proposto al Comune di illuminare il monumento storico?. Come può un segnale luminoso aiutare le 130.000 persone colpite?. Quali obiettivi scientifici vuole raggiungere l'Aism con questa iniziativa?.? In Breve Iniziativa proposta da Francesco Argiento e accolta dalla sindaca Chiara Frontini.. L'illuminazione coinvolge Rosanna Giliberto e l'assessore Giancarlo Martinengo.. La patologia colpisce oltre 130.000 persone in Italia.. L'evento rientra nella settimana nazionale dedicata all'Aism.. Il Palazzo Papale di Viterbo si trasformerà in un faro rosso questa sera, 30 maggio 2026, per celebrare il World MS Day e sensibilizzare la comunità sulla sclerosi multipla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo: il Palazzo Papale si tinge di rosso per la sclerosi multipla

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