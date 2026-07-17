Le nostre pellicole adesive offrono un’applicazione semplice un’elevata resistenza e una finitura impeccabile per ogni progetto

Notizia in breve

Una nuova linea di pellicole adesive è stata presentata, promuovendo un’applicazione facile, alta resistenza e una finitura perfetta. Questi prodotti sono destinati a rinnovare ambienti, migliorare superfici esistenti e personalizzare gli spazi interni. Le pellicole sono state sviluppate per offrire soluzioni innovative che facilitano il rinnovo degli ambienti senza interventi complessi. Non sono stati forniti dettagli sui materiali o sui canali di distribuzione.