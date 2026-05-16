Milano | alla primaria Leopardi le vecchie aule di sostegno diventano spazi per tutti

A Milano, la scuola primaria Giacomo Leopardi dell’istituto comprensivo Ermanno Olmi ha trasformato alcune aule dedicate al sostegno in ambienti condivisi chiamati “Benessere a scuola”. Questi spazi sono ora accessibili a tutti gli studenti, con l’obiettivo di promuovere un ambiente più inclusivo e funzionale. La ristrutturazione riguarda le vecchie aule, che sono state adattate per accogliere gruppi più ampi di alunni, eliminando le differenze tra spazi dedicati e comuni.

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Da vecchie aule per il sostegno a spazi inclusivi e funzionali aperti a tutti gli alunni. A Milano la primaria Giacomo Leopardi, dell’istituto comprensivo Ermanno Olmi è tra i primi istituti in città ad aprire le porte alle aule ‘Benessere a scuola’. Il progetto nasce tre anni fa, su iniziativa di tre insegnanti, Francesca Di Fabrizio, responsabile Funzione strumentale inclusione dell’Ic Olmi, Eleonora Giacco, referente inclusione del plesso Leopardi ed Elisa Stifanese referente del plesso Leopardi che, nel 2023, hanno partecipato al bando arredi innovativi del Comune di Milano. Foto primaria Leopardi Sono tre gli spazi allestiti: la ludoteca ‘Mente in gioco’; l’aula multisensoriale ‘SensAzionale’ e un’altra aula di supporto allo studio ‘Bodio Lab’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano: alla primaria Leopardi le vecchie aule di sostegno diventano spazi per tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gli spazi esterni dei nidi e materne diventano "aule all'aperto": Roma punta sull'outdoor educationGli spazi esterni dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma diventano “aule all’aperto” per l’outdoor education. Leggi anche: Aule, servizi e ascensore alla scuola primaria ’don Dino Mancini’ Milano: alla primaria Leopardi le vecchie aule di sostegno diventano spazi per tuttiDa vecchie aule per il sostegno a spazi inclusivi e funzionali aperti a tutti gli alunni. A Milano la primaria Giacomo Leopardi, dell'istituto ... lapresse.it Educazione alimentare a Milano: oltre cento bambini a lezione di sostenibilitàUn progetto teatrale nelle scuole primarie per contrastare l’obesità infantile e promuovere il consumo consapevole di ortofrutta ... milanotoday.it