scuola repubblica ancora troppi dubbi

I consiglieri di minoranza hanno ribadito di non essere soddisfatti delle spiegazioni fornite dall’amministrazione sulla nuova scuola Repubblica. In una nota, hanno sottolineato che le risposte non chiariscono ancora tutti i dubbi sollevati. La questione rimane aperta, e i consiglieri continuano a chiedere ulteriori chiarimenti. La discussione si concentra sulle modalità di realizzazione e sulla gestione del progetto.

La risposta dell’amministrazione non basta a chiudere il caso della nuova scuola Repubblica. Con una nota, i consiglieri di minoranza Riccardo Franca, Marco Cecchini, Flavio Mauro, Silvia Pozzoli e Gianpiero Galvani ribadiscono di non ritenersi soddisfatti delle spiegazioni ricevute in consiglio. Tra i principali rilievi c’è il rinvio del termine dei lavori. "Se il termine del 30 giugno non aveva più alcuna rilevanza, perché è stato necessario fissare un nuovo termine al 14 agosto?", chiedono i consiglieri, osservando inoltre che non sarebbe stato spiegato perché i vincoli ambientali abbiano inciso anche su lavorazioni che, a loro avviso, avrebbero potuto proseguire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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