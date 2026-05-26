Morte di Roberta Bertacchi troppi dubbi sul suicidio Il caso resta aperto

Il caso della morte di Roberta Bertacchi rimane aperto, con dubbi sul suo possibile suicidio. La polizia ha trovato due impronte di scarpa su una pensilina, mentre si ipotizza che sarebbero state necessarie più impronte per un gesto di quel tipo. La vicenda è ancora sotto indagine e non ci sono ancora certezze ufficiali sulla dinamica dei fatti. La famiglia ha espresso dubbi sulla versione ufficiale, ma non sono stati ancora rilasciati dettagli ufficiali.

CASARANO - Due impronte di scarpa su una pensilina. Solo due, per un gesto che ne avrebbe richiesti molti di più. E una sciarpa probabilmente troppo corta per chi misura 1.70 metri. Sono questi alcuni degli elementi che hanno convinto il gip del tribunale di Lecce Francesco Valente, che sulla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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