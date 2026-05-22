In un caso giudiziario a Garlasco, un giudice ha deciso di assolvere un imputato, ritenendo che gli indizi contro di lui non fossero sufficienti per condannarlo. La motivazione ufficiale si basa sulla presenza di troppi dubbi e sulla mancanza di prove concrete. La sentenza ha suscitato reazioni diverse, con alcune persone che hanno visto l’assoluzione come un segnale di correttezza nel processo, mentre altre hanno manifestato delusione per quello che considerano un fallimento nel trovare una colpevolezza certa.

Le aspettative di giustizia che provengono dall’opinione pubblica possono far vivere l’assoluzione per ragionevole dubbio come una sconfitta. Invece è la vittoria di uno Stato liberal democratico, di un ordinamento verifica attentamente gli indizi e animato dal dubbio finale preferisce correre il rischio di avere un colpevole fuori, che un innocente dentro al carcere». Stefano Vitelli è il magistrato che il 17 dicembre 2009, nella veste di gup del Tribunale di Vigevano, assolse in primo grado Alberto Stasi dall’accusa di omicidio, basandosi sul principio del ragionevole dubbio che ha ispirato il libro scritto con il giornalista Giuseppe Legato: “Il ragionevole dubbio di Garlasco”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il giudice che scagionò Stasi: «Gli indizi su di lui non reggevano, l'ho assolto per i troppi dubbi»

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Garlasco, parla il magistrato che assolse Alberto Stasi in primo grado - Storie italiane 03/02/2026

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Se domani uno dei protagonisti di questa vicenda #Garlasco mi querelasse perché un mio post da qualche parte ha offeso la sua sensibilità, prima che un giudice possa esprimersi, io potrei essere presa dal panico. Tutto per cosa? Per l'ebrezza di dire la mia x.com

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