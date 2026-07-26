Alle 22:00 si sono chiuse le urne per le elezioni del nuovo presidente della Provincia di Benevento. Da questo momento è iniziato lo scrutinio dei voti. Le prime proiezioni indicano un testa a testa tra due candidati. Si registra anche una quota di astensione tra gli elettori. I risultati ufficiali saranno comunicati nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono chiuse alle 22:00 le urne per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Benevento. Da questo momento prende il via lo scrutinio che decreterà il successore alla guida dell’Ente. La sfida è tra Nino Lombardi, presidente uscente e candidato sostenuto da Noi di Centro e dalla coalizione di centrosinistra, e Claudio Cataudo, candidato del centrodestra unito. L’attenzione è puntata anche sul dato dell’astensione, che si attesterebbe intorno al 20%, un elemento destinato a incidere in una consultazione di secondo livello, dove il peso del voto varia in base alla fascia demografica dei Comuni rappresentati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SCRUTINIO LIVE/ Elezioni provinciali, testa a testa Lombardi – Cataudo: occhio all’astensione

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