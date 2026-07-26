Oggi si svolgono le elezioni per la presidenza della Provincia di Benevento, con le urne aperte fino alle 22:00. Gli amministratori locali sono chiamati a votare tra Nino Lombardi e Claudio Cataudo, candidati in competizione per la guida dell’ente. La consultazione rappresenta il momento conclusivo di una campagna elettorale che si è svolta negli ultimi mesi. La vittoria sarà decisa in base ai voti ponderati espressi dai rappresentanti dei Comuni.

Tempo di lettura: < 1 minuto È il giorno del voto per il rinnovo della presidenza della Provincia di Benevento. Amministratori locali chiamati alle urne per scegliere il successore tra Nino Lombardi e Claudio Cataudo, in una sfida che si preannuncia aperta fino all’ultimo voto ponderato. Lombardi, candidato di Noi di Centro, può contare sul sostegno dell’intero partito di Clemente Mastella, oltre che sui voti di Avanti-PSI, Italia Viva, di una parte del Partito Democratico e degli altri alleati del cosiddetto campo largo. Sul fronte opposto c’è Claudio Cataudo, candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega, ma anche da una parte della sinistra cittadina anti-Mastella, rappresentata da Civico22 e da alcuni consiglieri del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni provinciali, sfida Lombardi-Cataudo per la presidenza: urne aperte fino alle 22:00

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