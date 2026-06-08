A Viareggio, con 36 sezioni su 67 scrutinate, il candidato del centrodestra è leggermente avanti rispetto all’avversario di centrosinistra. I dati disponibili indicano una differenza minima nei voti tra i due candidati, con il primo che mantiene un margine di vantaggio. Lo scrutinio è ancora in corso e i risultati potrebbero cambiare con l’andamento delle sezioni rimanenti. La competizione si sta svolgendo su un equilibrio di preferenze tra i due contendenti.

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© Firenzepost.it - Elezioni comunali a Viareggio: testa a testa a metà scrutinio. Con Grilli (Centrodestra) lievemente avanti su Maineri

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