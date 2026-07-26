screening ai polmoni per gli ex fumatori

La prevenzione oncologica entra in una nuova fase e l’ Asst Melegnano-Martesana è schierara in prima linea. L’azienda è stata infatti scelta tra i centri regionali coinvolti nello screening del tumore al polmone, un progetto che punta sulla diagnosi precoce attraverso la Tac a basso dosaggio. Il programma è rivolto a uomini e donne tra i 55 e i 74 anni fumatori o ex fumatori, che abbiano smesso da meno di 15 anni, e che rispettino una serie di requisiti: non aver ricevuto in passato una diagnosi di tumore polmonare, non aver effettuato una Tac al polmone negli ultimi 18 mesi e non essere già seguiti da specialisti per patologie croniche, come l’insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Screening polmonare: la TAC a basso dosaggio può salvare migliaia di vite

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