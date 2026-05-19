I polmoni dei fumatori diventano rigidi come nella fibrosi | studio USA mostra l'inquietante effetto del fumo
Uno studio condotto negli Stati Uniti ha rilevato che il fumo provoca un aumento della rigidità nei polmoni dei fumatori, portando il tessuto polmonare a comportarsi in modo simile alla fibrosi. Due ricercatrici hanno analizzato il tessuto polmonare di persone che fumavano regolarmente e hanno osservato cambiamenti strutturali che rendono i polmoni meno elastici rispetto a quelli di chi non fuma. I risultati indicano che l’effetto del fumo si traduce in una perdita di flessibilità del tessuto polmonare.
Due ricercatrici hanno dimostrato che il vizio del fumo rende i polmoni dei fumatori talmente rigidi da far comparire un comportamento del tessuto (parenchima polmonare) simile a quello della fibrosi. Il nuovo studio condotto negli USA mostra l'inquietante perdita di elasticità degli organi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa Succede Quando Smetti di Fumare (secondo la scienza)
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