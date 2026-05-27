Nel novero delle iniziative contro il tumore ai polmoni, prosegue il progetto 'Liberi dal fumo' promosso dall’Asl Toscana nord ovest e attivo presso il Noa. Le adesioni sono ancora aperte, consentendo ai cittadini di partecipare. L’obiettivo è promuovere lo screening e sensibilizzare sulla cessazione del fumo. La campagna si rivolge a chi desidera smettere di fumare o sottoporsi a controlli preventivi.

Prosegue il progetto ’ Liberi dal fumo ’ avviato dall’ Asl Toscana nord ovest al Noa. Sono ancora aperte le adesioni dei cittadini. Il progetto, alla sua seconda edizione, consiste in uno screening per la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore del polmone associato con la cessazione da fumo, promosso dall’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) della Regione Toscana, che si pone l’obiettivo di individuare la strategia migliore per diminuire l’incidenza del tumore al polmone nella popolazione. La responsabile dello studio per l’Asl Toscana nord ovest è la direttrice della struttura di Epidemiologia dell’ospedale di Massa Paola Vivani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta al tumore ai polmoni. Screening e stop al fumo

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Vaccine Could Stop Lung Cancer Before It Starts

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