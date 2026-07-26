Dopo le minacce ricevute sui social network, è stata rafforzata la scorta per il sindaco di una città italiana. La misura di sicurezza segue le proteste previste per domenica sera al Pilastro, organizzate da gruppi e comitati, a una settimana dalla morte di un giovane. La manifestazione è stata annunciata in risposta a quanto accaduto, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per garantire l’ordine pubblico. Nessun dettaglio sui responsabili delle minacce è stato comunicato.

Mentre è massima in città l’attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per domenica sera al Pilastro, a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, la Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per il caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i due quotidiani, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. “Lepore ti vogliamo come Fakir”, “Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scorta a Matteo Lepore dopo il fiume di minacce sui social per la manifestazione dopo la morte di Abderrahim Fakir

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Scorta a Matteo Lepore dopo il fiume di minacce sui social per il caso di Abderrahim FakirÈ stata messa una scorta a un sindaco dopo che sui social sono state diffuse numerose minacce in relazione al caso di un giovane deceduto.

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Temi più discussi: Al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata assegnata la scorta in seguito ai messaggi d'odio ricevuti dopo il corteo per Abderrahim Fakir; Minacce di morte a Lepore dopo la manifestazione per Fakir: il sindaco di Bologna va in questura e denuncia gli haters; Lepore sotto scorta. Un’auto e due agenti a protezione del sindaco dopo le minacce social; Fakir, minacce di morte a Lepore: il sindaco di Bologna denuncia in Questura, per lui ipotesi scorta.

Al sindaco di Bologna, Matteo #Lepore, sarà assegnata una scorta, a causa dei messaggi d’odio e delle minacce di morte ricevute dopo aver indetto la manifestazione per Abderrahim Fakir. Per il primo cittadino ci sarà anche un’auto non blindata. (Il Post) @p x.com

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