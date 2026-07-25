Il sindaco di Bologna ha presentato denuncia per i messaggi di odio ricevuti sui social e in privato nei giorni scorsi, dopo una manifestazione organizzata lunedì sera in piazza Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Sono stati segnalati migliaia di messaggi, alcuni contenenti insulti e minacce. La denuncia riguarda le comunicazioni inviate dopo l'evento pubblico. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha sporto denuncia per le migliaia di messaggi di odio ricevuti sui social e in privato nei giorni scorsi, per via della manifestazione che aveva organizzato lunedì sera in piazza Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. La manifestazione si era svolta in maniera pacifica, finché in serata un gruppo di manifestanti si era poi scontrato violentemente con la polizia: 12 persone sono state indagate. Sebbene Lepore avesse subito preso le distanze dai disordini, ci sono state molte polemiche sulla sua decisione di indire la manifestazione e vari esponenti del governo di Giorgia Meloni lo hanno apertamente criticato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha sporto denuncia per i messaggi d’odio ricevuti dopo la manifestazione organizzata per Abderrahim Fakir

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