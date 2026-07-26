Scorta a Matteo Lepore dopo il fiume di minacce sui social per il caso di Abderrahim Fakir

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata messa una scorta a un sindaco dopo che sui social sono state diffuse numerose minacce in relazione al caso di un giovane deceduto. La decisione è stata presa in seguito alle insistenze di alcuni gruppi e alla crescente tensione cittadina. La protezione è stata rafforzata per garantire la sicurezza del primo cittadino. Nel frattempo, si prepara un presidio di collettivi e comitati previsto per domenica sera nel quartiere Pilastro.

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Mentre è massima in città l’attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per domenica sera al Pilastro, a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, la Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per il caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i due quotidiani, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. “Lepore ti vogliamo come Fakir”, “Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

scorta a matteo lepore dopo il fiume di minacce sui social per il caso di abderrahim fakir
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