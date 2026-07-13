Tursi scontro fra tre auto | un morto Incidente in tangenziale di Foggia | sei veicoli coinvolti tra i feriti uno è grave Oggi

Da noinotizie.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Tursi si è verificato uno scontro tra tre auto, con un decesso e un ferito. L’incidente è avvenuto sulla tangenziale di Foggia e coinvolgeva sei veicoli. Tra i feriti, uno si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

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Scontro fra tre auto, per cause da dettagliare, a Tursi. Una persona è morta. Un ferito. È in condizioni gravi uno dei feriti nell’incidente verificatosi per cause da dettagliare in tangenziale di Foggia. Sei veicoli coinvolti.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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