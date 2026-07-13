A Tursi si è verificato uno scontro tra tre auto, con un decesso e un ferito. L’incidente è avvenuto sulla tangenziale di Foggia e coinvolgeva sei veicoli. Tra i feriti, uno si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Scontro fra tre auto, per cause da dettagliare, a Tursi. Una persona è morta. Un ferito. È in condizioni gravi uno dei feriti nell’incidente verificatosi per cause da dettagliare in tangenziale di Foggia. Sei veicoli coinvolti. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Tursi, scontro fra tre auto: un morto. Incidente in tangenziale di Foggia: sei veicoli coinvolti, tra i feriti uno è grave Oggi

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ULTIM'ORA MARITO E MOGLIE MUOIONO IN UNO SPAVENTOSO INCIDENTE: FERITI I TRE FIGLI - TREBISACCHE

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