Terribile scontro tra due auto morto un 19enne nel Barese

Nella notte, a Monopoli, in provincia di Bari, si è verificato un grave incidente stradale in piazza Milite Ignoto che ha coinvolto due automobili. Un giovane di 19 anni ha subito ferite che si sono rivelate fatali, portandolo alla morte. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

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Un ragazzo di 19 anni è morto la scorsa notte a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in piazza Milite ignoto a Monopoli, in provincia di Bari. La vittima era a bordo di un’auto di grossa cilindrata che per cause da chiarire, si è scontrata con una utilitaria. Le condizioni del 19enne, di origini albanesi, sono apparse subito gravi al personale del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, lo ha trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo di Monopoli, dove è morto. Lievemente ferita la donna che era alla guida dell’altro mezzo coinvolto. Indagano le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terribile scontro tra due auto, morto un 19enne nel Barese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terribile incidente a Pozzuoli: morto 16enne mentre va a scuola Sullo stesso argomento Scontro tra auto nel nord Barese, c'è un mortoUn uomo di 81 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 13 che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di... Terribile incidente, scontro tra due auto. Un morto e un ferito graveLoro Ciuffenna (Arezzo), 26 aprile 2026 – Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti Levante a Loro... Terribile scontro tra due auto, morto un 19enne nel BareseUn ragazzo di 19 anni è morto la scorsa notte a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in piazza Milite ignoto a Monopoli , in ... gazzettadelsud.it Terribile scontro tra una moto e un bus sulla Gardesana: morto il centauroMALCESINE. Tragedia della strada lungo la Gardesana Orientale, nel territorio comunale di Malcesine. L'incidente è avvenuto durante la mattinata di oggi, venerdì 1 maggio, in una delle gallerie, in di ... ildolomiti.it