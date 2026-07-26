Durante gli scontri di ieri in Valle di Susa, oltre 100 agenti sono rimasti feriti. Centinaia di manifestanti incappucciati hanno lanciato pietre e fumogeni contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Le tensioni sono scoppiate nei pressi dei cantieri, con numerosi agenti che sono stati colpiti durante gli scontri. La situazione resta ancora calda, con le forze dell’ordine che continuano a presidiare l’area.

Sembra destinato a salire il bilancio dei feriti tra le forze dell’ordine nel corso degli assalti No Tav di ieri ai cantieri in Valle di Susa nel torinese. I carabinieri riferiscono che imilitari dell’Arma rimasti coinvolti ad oggi sono 48, mentre laguardia di finanza ne registra 18 e la polizia 58. Una guerriglia violenta dove i cantieri dell’Alta Velocità sono stati presi d’assalto dacentinaia di antagonisti incappucciati, che hanno utilizzato anche molotov negli scontri diretti con le forze dell’ordine. Oltre un’ora di guerriglia che ha scatenato reazioni e commenti svariati dai fronti politici per la portata della violenza e le origini scatenanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scontri No Tav, la guerriglia degli incappucciati con ‘oltre 100 poliziotti feriti’

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INVESTIGATORI: NO TAV E PIAZZE DI BOLOGNA STESSA MATRICE DI ESTREMA SINISTRA

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