Durante le proteste dei No Tav sono stati feriti oltre 60 agenti di polizia e 10 finanzieri. Quattro mezzi sono stati incendiati. Le forze di sicurezza riferiscono che l’azione è stata pianificata con l’obiettivo di opporsi alle autorità. Il Coisp ha chiesto pene più severe per i coinvolti. I numeri dei feriti sono ancora provvisori.

Una guerriglia pianificata per alzare il tiro e mirare dritti allo Stato. Il bilancio dei feriti tra le forze dell’ordine e i finanzieri, seppure provvisorio, lo dimostra. “Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia. Incendiando quattro mezzi di servizio, due dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza. Il bilancio dei feriti tra le Forze dell’Ordine al momento è di circa 60. Ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore”. Così in una nota ufficiale Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guerriglia No Tav: feriti oltre 60 poliziotti e 10 finanzieri, incendiati 4 mezzi. Coisp: “Ora pene severe”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oltre la guerriglia urbana: a Torino migliaia in piazza contro lo sgombero di Askatasuna

Notizie e thread social correlati

No Tav, Coisp: "Quattro mezzi delle forze dell'ordine incendiati, oltre 60 feriti"Quattro mezzi delle forze dell’ordine sono stati dati alle fiamme durante un episodio di violenza nel cantiere di Chiomonte.

No Tav incappucciati nel cantiere di Chiomonte. Il sindacato Coisp: “Oltre 60 feriti fra gli agenti, incendiati 4 mezzi”Oltre 60 agenti sono rimasti feriti durante l’assalto nel cantiere di Chiomonte, dove un gruppo di no Tav incappucciati ha invaso il piazzale...

Si parla di: Agenti feriti e cantiere in fiamme, il Festival dell’Alta Felicità si trasforma in guerriglia.

Guerriglia No Tav in Val di Susa: ci sono 60 agenti feriti. Meloni: Lo Stato non si piegaAssalto ai cantieri di Chiomonte e San Didero con pietre, bombe carta e razzi. La polizia risponde con lacrimogeni e idranti. Chiuse autostrada e linea ferroviaria ... avvenire.it

Scontri No Tav a Chiomonte: oltre 60 feriti, mezzi incendiati e condanna bipartisan della politicaGli scontri scoppiati oggi durante la marcia No Tav in Val di Susa hanno riportato alta la tensione attorno al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Un gruppo di antagonisti incappucciati è riusci ... msn.com