Dopo la finale di Champions League, a Parigi sono state fermate 283 persone, mentre sette agenti sono rimasti feriti negli scontri. Le violenze sono scaturite dai festeggiamenti dei tifosi, con alcune folle che hanno attaccato le forze dell’ordine. Sono stati diffusi video degli scontri, che mostrano momenti di tensione tra manifestanti e polizia. La situazione si è protratta per diverse ore, con interventi delle forze dell’ordine per disperdere le folle.

Solo a Parigi sono state 283 le persone fermate dopo i festeggiamenti e le violenze in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Il numero sale a 416 se si considera l’intera Francia. “Ci sono stati festeggiamenti macchiati da violenze, una situazione che avevamo previsto ed anticipato”, ha assicurato il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, in un punto stampa questa notte. Il ministro ha parlato di “derive assolutamente inaccettabili”, precisando che sette poliziotti sono rimasti feriti, e uno è in gravi condizioni ad Agen, nel sud-ovest, per un trauma cranico. Saccheggi di negozi si sono registrati, oltre che a Parigi, a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand e Grenoble. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerriglia a Parigi dopo la finale di Champions, 283 persone fermate: sette poliziotti feriti. Il video degli scontri

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