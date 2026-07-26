Durante la manifestazione nei cantieri Tav di San Didero, Chiomonte, Salbertrand e Traduerivi di Susa, la polizia ha identificato 436 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati materiali tra cui bastoni, pietre e altri oggetti considerati utili per gli scontri. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di sabato e ha visto partecipanti coinvolti in azioni di protesta e tensione con le forze dell’ordine.

La polizia di Stato ha identificato 436 persone dopo la manifestazione svoltasi nel pomeriggio di sabato nei cantieri Tav di San Didero, Chiomonte, Salbertrand e Traduerivi di Susa. Tra i partecipanti vi erano soggetti provenienti dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio. Le attività contestuali e successive all'evento hanno consentito il sequestro, da parte delle forze dell'ordine, di diversi oggetti tra cui: materiale pirotecnico ed esplosivo, maschere antigas, ordigni artigianali e materiale idoneo e atto al travisamento, come bottiglie incendiarie. Nel corso dei servizi preventivi, con l'ausilio anche delle articolazioni di specialità della polizia di Stato, erano stati sequestrati materiali della stessa natura ed erano state identificate circa 1800 persone, con l'emissione di provvedimenti di varia natura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri No Tav in Val di Susa, ecco il materiale sequestrato dalla polizia ai partecipanti

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