Durante un corteo No TAV in Val Susa, in Piemonte, si sono verificati scontri tra agenti di polizia e attivisti. La manifestazione coinvolgeva persone che si oppongono alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione. Le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere i partecipanti, portando a momenti di tensione e a qualche episodio di colluttazione. La situazione è ancora sotto controllo.

In Val Susa, in Piemonte, sono in corso dei disordini nel corteo No TAV, il movimento che da anni si oppone alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione. Un gruppo di manifestanti si è scontrato con la polizia in tenuta antisommossa ai cantieri della TAV nei comuni di San Didero e di Chiomonte. Gli attivisti hanno lanciato bombe carta e pietre contro gli agenti, che hanno reagito con lanci di lacrimogeni e idranti. La marcia era partita dal borgo di Venaus intorno alle 14. Secondo gli organizzatori erano presenti circa 20mila persone. La Stampa scrive che il corteo si era diviso rapidamente in due tronconi, uno diretto verso San Didero e l’altro a Chiomonte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono stati scontri tra polizia e attivisti al corteo No TAV in Val Susa, in Piemonte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Venezia, scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro lo yacht Boardwalk

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scontri alla marcia No Tav in Val di Susa: due camionette dei carabinieri in fiamme. “Oltre 20mila manifestanti al corteo”

Val di Susa, tensioni al corteo No Tav: pietre e bombe carta contro la polizia, gli agenti rispondono con i lacrimogeniDurante una manifestazione No Tav in Val di Susa, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine.

Argomenti più discussi: No Tav in Val di Susa, partito il corteo. Sequestrate fionde e razzi ai militanti; Tav, ancora scontri in Val di Susa e nel fine settimana torna l’Alta Felicità; No Tav, assalto alle recinzioni del cantiere: la polizia risponde con idranti e lacrimogeni; Val Susa, scontri nella notte tra manifestanti No Tav e forze di polizia poco lontano dal cantiere dell'alta velocità.

Momenti di forte tensione al cantiere della #Torino- #Lione di #Chiomonte, in #ValdiSusa, dove alcune centinaia di #antagonisti hanno assaltato l'area da più fronti. Durante gli scontri sono stati lanciati pietre, bombe carta e razzi, mentre le forze dell'ordine h x.com

Ci sono stati scontri tra polizia e attivisti al corteo No TAV in Val Susa, in PiemonteIn Val Susa, in Piemonte, sono in corso dei disordini nel corteo No TAV, il movimento che da anni si oppone alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione. Un gruppo di ... ilpost.it