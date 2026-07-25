Alcune centinaia di manifestanti No Tav hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine al cantiere di San Didero in Valle di Susa. La polizia ha risposto con lacrimogeni. Durante gli scontri sono stati registrati lanci di oggetti e l’uso di gas lacrimogeno. Sul posto sono intervenuti agenti schierati per bloccare l’accesso al cantiere. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.

Scontri tra manifestanti e polizia durante le marcia No Tav in Valle di Susa, nel Torinese. Alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero, che rispondono con i lacrimogeni. La marcia verso i “cantieri della devastazione”, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori i partecipanti sono 20mila. L'articolo Val Susa, scontri tra No Tav e polizia al cantiere di San Didero: pietre, bombe carta e lacrimogeni Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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No Tav, pietre e bombe carta contro la polizia: tensioni alla marcia in Valle di Susa

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