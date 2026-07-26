Sabato in Val di Susa si sono verificati scontri tra manifestanti No Tav e forze dell’ordine, con oltre 450 persone identificate. Si registrano ingenti danni a cantieri e attrezzature, mentre almeno 120 agenti sono rimasti feriti. Nessun ferito tra gli operai coinvolti. I fatti sono avvenuti durante il Festival Alta Felicità, dopo la manifestazione. Le autorità hanno comunicato questi dati, senza ulteriori dettagli.

Oltre 450 manifestanti identificati, notevoli danni ad attrezzature e cantieri, almeno 120 agenti feriti e nessuno tra gli operai. Sono questi i primi dati, riportati dalle forze dell’ordine, di quanto avvenuto sabato in Val di Susa, durante gli scontri che hanno seguito la manifestazione No Tav, nell’ambito del Festival Alta felicità. In particolare, secondo i sindacati, i feriti sono 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 militari della guardia di finanza. Non sono ancora chiari i tempi con cui sarà possibile ripristinare le attrezzature. Il movimento che si oppone al progetto di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione parla di “grande giornata di lotta”, ricordando che al corteo contro i “cantieri della devastazione” erano presenti 20mila persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri No Tav in Val di Susa: 450 identificati, ingenti danni ai cantieri. Oltre 120 feriti tra gli agenti

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