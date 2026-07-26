Ieri, nei pressi dei cantieri Tav di San Didero e Chiomonte in Valsusa, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Circa 450 persone sono state identificate in relazione agli episodi di tensione, che hanno provocato oltre 120 feriti tra le forze di polizia. Nessuna informazione è stata fornita sui dati di feriti tra i manifestanti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontri nei cantieri Tav di San Didero e Chiomonte. Gli episodi di tensione avvenuti ieri, 25 luglio 2026, in Valsusa, nei pressi dei cantieri della linea ferroviaria Tav di San Didero e Chiomonte, hanno portato all’identificazione di circa 450 manifestanti coinvolti negli scontri. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine stanno ricostruendo il ruolo dei partecipanti agli episodi di violenza. Secondo quanto emerso, il bilancio complessivo registra oltre 120 operatori delle forze dell’ordine feriti durante le operazioni di contenimento. Assalto al cantiere di Chiomonte. A Chiomonte, per più di un’ora, un gruppo composto da alcune centinaia di manifestanti con il volto coperto e abiti scuri avrebbe preso d’assalto l’area del cantiere Tav. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Guerriglia No Tav in Valsusa, circa 450 manifestanti identificati: oltre 120 feriti tra le forze dell’ordine

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